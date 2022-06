L’Inter va louer Lukaku pour 8 millions d’euros

Pas de transfert, mais un prêt lourd, c’est l’accord qu’ont trouvé Chelsea et le club milanais pour un retour du Belge. Le prêt pourrait même monter à 15 millions, en fonction des bonus.

L’Inter a réussi à déplacer une montagne, et ce n’est pas une figure de style pour évoquer le rapatriement du monumental attaquant des Diables rouges. Cette comparaison renvoie plutôt à l’invraisemblance de cet accord sur base des prémisses. À l’écart a priori incommensurable entre les deux points de vue financiers. Les Italiens réclamaient un prêt gratuit alors que Chelsea avait rempli leurs caisses, et cassé comme jamais leur tirelire, pour l’attirer l’été dernier. Un investissement de 115 millions € à sauver tant bien que mal ; la face aussi. Nostalgique, contrit, dans une interview qui avait fait grand bruit en décembre, Romelu Lukaku a mis dans un deuxième temps toute sa volonté pour concrétiser ce retour à l’Inter. Lukaku y a mis aussi du sien : il a accepté un contrat revu à la baisse, 12 millions nets à Londres, 7 et demi à Milan.