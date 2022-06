Van Aert sera bien épaulé dans sa quête du maillot vert au Tour de France

À l’aube d’un Tour de France (du 1er au 24 juillet) que l’on annonce piégeux à souhait et n’offrant que très peu d’occasions de briller aux purs sprinters, Wout van Aert s’avance comme le principal favori… dans la quête au maillot vert. Un objectif réaliste et assumé depuis le début de saison. Pour ce faire, le champion de Belgique disposera d’une garde rapprochée de haut rang, lui qui pourra compter sur ses deux compatriotes Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck ainsi que sur le Français Christophe Laporte. Un trio voué à faire le sale boulot, à le protéger le plus possible et à le lancer en cas d’emballages massifs. « Nous avons plusieurs objectifs, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains. Wout méritait aussi un soutien suffisant dans sa chasse aux victoires d’étapes et au maillot vert », expliquait Merijn Zeeman, le directeur sportif de l’écurie Jumbo-Visma.