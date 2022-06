20 ans d’informatisation cartographique au service des communes

Le Groupement d’Informations Géographiques créé voici 20 ans par la Province de Luxembourg a fait boule de neige. 160 communes et intercommunales y adhèrent aujourd’hui pour gérer une multitude de données de terrain.

La gestion des informations que doit gérer une commune n’est pas simple, entre voiries, cimetières, bâti et dossiers d’urbanisme notamment. Les communes de petite et moyenne importance ne peuvent prendre seules en charge une telle masse de données qu’il faut utiliser au quotidien pour répondre aux questions des citoyens, pour prévoir les interventions nécessaires, tout en sachant que ces informations vivent et doivent être actualisées.

C’est pour cela que la Province de Luxembourg a créé voici 23 ans avec l’intercommunale AIVE et la Fédération des directeurs généraux des communes, un Groupement d’Informations Géographiques, le GIG, auquel adhérera en 2013 la Province de Namur puis de Liège en 2014.