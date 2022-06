Fier de son podium au GP du Canada, Hamilton pousse son assistante dans une rivière (vidéo)

Le champion du monde en titre et actuel leader du championnat, Max Verstappen (Red Bull), a remporté dimanche le 51e Grand Prix du Canada de Formule 1, la 9e des 22 manches du championnat du monde, dimanche à Montréal. Il a devancé l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), 2e à 993/1000e et auteur du meilleur tour, et le Britannique Lewis Hamilton, lauréat du GP du Canada à sept reprises dont le dernier disputé en 2019.

Le septuple champion du monde a signé son deuxième podium après sa 3e place à Bahreïn. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il était heureux. Il a même envoyé son assistante à l’eau, cette dernière ayant annoncé qu’elle sauterait dans la rivière si le Britannique terminait sur le podium. Bien aidée par Hamilton, elle a donc tenu parole…