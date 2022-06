Fallait-il rapatrier les femmes liées à Daesh?

Le procureur fédéral n’a pas voulu s’avancer, quelques heures après le rapatriement de 16 enfants (dont un orphelin) et 6 femmes de Syrie : était-ce la dernière opération du genre, quasiment un an après le premier retour de 10 enfants avec leurs mères ? En tout cas, a répondu Frédéric Van Leeuw, « toutes les personnes qui répondaient aux critères édictés en 2021 par le Conseil national de sécurité ont été rapatriées à ce stade ». Reste dans un camp syrien deux femmes sans enfant – non éligibles au retour, selon la volonté du gouvernement – et deux mères de cinq enfants qui refusent elles-mêmes le rapatriement et de renoncer à l’idéologie islamiste. Les combattants hommes emprisonnés en Syrie ou en Irak (une petite quinzaine), eux, ne sont d’office pas concernés par un éventuel retour.