Avec la crise sanitaire, quatre patients atteints d’un cancer sur dix ont vu leur diagnostic retardé

Lors de la crise sanitaire, quatre patients atteints d’un cancer sur dix ont vu leur diagnostic retardé, et un sur dix avec de graves répercussions sur le degré d’extension de leur maladie, ressort-il mercredi des résultats d’une enquête en ligne réalisée auprès de 500 patients atteints d’un cancer ou en rémission par le magazine digital « My health, my life ».

« La Fondation Registre du Cancer a monitoré le nombre de patients diagnostiqués durant les deux premières années de crise sanitaire. Elle estime qu’il y a 2.700 diagnostics de cancer non posés », pointe le magazine.