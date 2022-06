«Zeria» Etrange, angoissant et unique

Auteur de quatre fictions décalées étalées sur un quart de siècle (Abracadabra, Pourquoi se marier le jour de la fin du monde ?, Trouble, Mon ange), Harry Cleven, acteur et réalisateur belge, a toujours emmené le spectateur entre le réel et l’irréel, le fantastique et le surréalisme, la poésie et la métaphysique. Son premier film d’animation en stop-motion, qui combine marionnettes et humains avec masques ressemblant à des marionnettes, ne le trahit pas. Etrange, fascinant, effrayant, Zeria nous projette en 2056. L’humanité a quitté la Terre depuis belle lurette. Gaspard, 100 ans, est le dernier homme sur la planète. Dans un message qu’il enregistre pour son petit-fils, Zeria, premier homme né sur Mars, il met ce dernier en garde contre les dérives de l’humanité en retraçant sa vie familiale tragique dans l’Europe d’après-guerre.