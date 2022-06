Au Brosella Festival, le jazz psyché électro des Norvégiens de Jaga Jazzist

Comme d’habitude avec le Brosella, ce qui l’emporte d’abord, c’est le lieu, le Théâtre de verdure du parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium ; puis, c’est l’ambiance, toujours conviviale, agréable, festive sans exagérer, familiale, quoi, il y a d’ailleurs toujours un coin pour les kids ; ensuite, c’est le prix : vous payez, par journée, selon vos moyens, entre 5 et 20 euros, ou plus ; et enfin, c’est l’affiche, très accrocheuse cette année. Qu’on en juge.

Toots : Eliott Knuets et ses amis ; Jef Neve et Teus Nobel ; Toots deconstructed avec un quartet de champions, ; et le WDR Big Band. Hommage et nostalgie le vendredi.