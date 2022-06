«Qui est Tebas?»: Nasser Al-Khelaïfi se paye le président de la Liga après ses critiques sur le PSG et Mbappé La Liga espagnole, à travers son président Javier Tebas, a entamé une procédure en justice contre la prolongation au PSG de Kylian Mbappé, qui était courtisé par le Real Madrid.

Publié le 22/06/2022

Nasser Al-Khelaïfi a accordé un long entretien au quotidien espagnol Marca. L’occasion pour le président du PSG de revenir sur la prolongation de Kylian Mbappé, qui a provoqué un véritable scandale de l’autre côté des Pyrénées. Au point que LaLiga, présidée par Javier Tebas, a lancé une procédure en justice pour annuler le contrat du Français avec le PSG. « Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne », a lâché Al-Khelaïfi. « Notre style est de ne pas interférer dans les affaires des autres clubs, des autres ligues ou des fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je n’accepterai pas que les autres nous donnent des leçons. Je me fiche de ce qu’il dit, la vérité est que nous parlons de ça depuis des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons aller de l’avant. Nous ne sommes pas inquiets, pas plus que de tout ce qui sort dans les médias, car nous ne pouvons pas perdre de temps avec tout ça. »

« Chaque année, c’est la même chose » Après un long duel entre le PSG et le Real, Mbappé a finalement préféré prolongé dans la capitale française plutôt que de rejoindre Madrid. Et en Espagne, aucun doute sur la raison qui a motivé cette décision : l’argent. « J’ai beaucoup de respect pour le Real Madrid, c’est un grand club, mais Kylian n’a jamais décidé de renouveler pour l’argent, c’est la première chose », assure Al-Khelaïfi. « L’offre de Madrid était meilleure que la nôtre. […] Il était avant tout intéressé par le projet, par le football et le sport. Il est parisien, il est français, et il a voulu rester ici pour représenter sa ville et son pays, son club, et ce n’est pas juste ce qui a été dit sur lui. » De son côté, le patron de la Liga estime que le cadre du fair-play financier n’a pas été respecté et parle d’une « insulte au football », d’un « scandale », d’où la plainte auprès de l’UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l’Union européenne.