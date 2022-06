Formule 1: Red Bull suspend son pilote réserve Jüri Vips pour une insulte raciste en plein live Twitch

« En tant qu’organisation, nous condamnons toute forme d’abus et avons une politique de tolérance zéro à l’égard des propos et des comportements racistes », a précisé le team Red Bull.

La scène s’est déroulée lors d’une partie de jeu vidéo en direct sur Twitch. Le pilote de 21 ans a lâché le mot « nigger » (nègre en français), un terme à forte connotation raciste.

Suspendu immédiatement par son écurie, Vips s’est excusé sur son compte Instagram. « Je souhaite m’excuser sans réserve pour le langage offensant utilisé lors d’un stream en direct plus tôt dans la journée. Ce langage est totalement inacceptable et ne représente pas les valeurs et les principes auxquels je tiens. Je regrette profondément mes actions et ce n’est pas l’exemple que je souhaite donner. Je coopérerai pleinement à l’enquête. »