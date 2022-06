Relevation, les 29 et 30 juin: investir dans la digitalisation

Organisé depuis Bruxelles, Relevation (pour Real Estate Elevation) veut, comme son nom l’indique, élever l’immobilier au stade suivant. Lequel ? Celui de la décarbonisation de l’immobilier et des villes, qui est précisément le thème du sommet. Un sommet qui se déroulera de manière entièrement digitale et qui rassemblera 400 des plus importants décisionnaires au monde, tant dans l’immobilier que dans la technologie et l’investissement à risque.

L’UrbanTech regroupe à la fois la PropTech (transformation digitale de l’immobilier), la ConTech (construction), la Climate Tech (changement climatique) et d’autres « Techs » encore.