Brian Priske attaque l’Antwerp en justice: l’ancien entraîneur réclame plus de 500.000 euros

Le coach danois s’est tourné vers la justice pour récupérer notamment son salaire du mois de mai et plusieurs indemnités.

Alors que le chapitre Brian Priske est sportivement clos à l’Antwerp, ce n’est pas encore le cas en dehors du terrain. Selon nos confrères du Nieuwsblad, l’ancien entraîneur du matricule 1 attaque le club en justice et réclame plus de 500.000 euros.

Priske attend toujours son salaire du mois de mai, son indemnité de licenciement ainsi que la prime de match pour la dernière rencontre face à l’Union et son indemnité de vacances. Le Danois a tenté de trouver un accord avec l’Antwerp, mais les négociations n’ont pas abouti. D’après le Nieuwsblad, le club souhaiterait de son côté recevoir une indemnité de transfert du Sparta Prague, nouveau club de Priske. Le Great Old s’interroge sur la rapidité avec laquelle Priske a pu trouver un nouveau banc, lui qui a été licencié officiellement le 23 mai et présenté en République Tchèque le 31.