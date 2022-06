Le Legia Park, à Liège, un petit Eden pour les sociétés biotechs

En matière de biotechnologies, la Wallonie a réussi à créer un écosystème prometteur – après quinze ans d’efforts… Une série d’entreprises ont atteint le stade des essais cliniques, voire de la production. Pour abriter ces activités en croissance, il faut de nouveaux bâtiments. A Gosselies – un des trois pôles du secteur, avec Louvain-la-Neuve et Liège –, trois incubateurs et accélérateurs existent déjà (Biotech 1, 2 et 3) et deux autres, de 4.000 m2 et 24.000 m2, sont en construction ou en projet (Biotech 4 et 5).