Vers une augmentation du prix de la bière?

Yves Collette, l’administrateur de la fédération Horeca Liège s’inquiète dans les colonnes de Sudinfo des répercussions que cela aura sur les restaurateurs. « C’est bien prévu qu’ils augmentent les prix et, une fois encore, ce sont les cafetiers qui en pâtiront ». Il affirme qu’avec la hausse des prix de l’énergie, les cafés perdent de leur rentabilité. « Le coût de l’énergie a doublé. Pour mon établissement de taille moyenne, j’ai reçu une facture de régularisation de 8.000 €. On ne peut plus se permettre de vendre un verre de bière à 2 voire 2,20 ou 2,30 €. Et pourtant, on est contraint de garder ces prix, sinon le client ne viendrait plus. Pour faire suffisamment de marges bénéficiaires, on devrait passer à 3 € voire 3,50 € pour un verre de bière ».