Prix de l’énergie: les écologistes veulent pérenniser le tarif social étendu

Pour Ecolo et Groen, tous les deux dans la coalition gouvernementale, il s’agit de « la prochaine étape logique et nécessaire ».

Les partis écologistes, membres de la Vivaldi, sont favorables à l’ancrage permanent du tarif social étendu de l’énergie et soumettent un projet de loi à cet effet. Groen et Ecolo parlent de « la prochaine étape logique et nécessaire » et cherchent à obtenir une majorité parlementaire d’ici la fin de l’année.

Pour les revenus les plus faibles de notre pays, un tarif social pour l’énergie est en place depuis un certain temps. En réponse aux prix élevés de l’énergie, cette mesure a été étendue l’année dernière à tous ceux qui ont droit à une allocation majorée, ce qui représente environ 1 million de ménages. En conséquence, la facture d’électricité était diminuée de moitié environ et la facture de gaz d’un cinquième. Le week-end dernier, le gouvernement a prolongé cette mesure jusqu’à la fin de cette année.