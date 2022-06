«Inter, tu m’as manqué», «Le roi de Milan est de retour»: la presse italienne s’enflamme pour Romelu Lukaku

« Inter, tu m’as manqué », titre en Une la Gazzetta dello Sport ce mercredi matin sur une illustration de Lukaku. « Le passé ne compte plus, ni la ‘trahison’ anglaise d’août 2021, ni la fuite en pleine tempête, ni le fait d’avoir été séduit par les lumières (et les livres) de Londres. Désormais, pour le peuple de l’Inter, tout ce qui compte est le frisson du retour, voulu par-dessus tout : Romelu Lukaku, habitué à déplacer les défenseurs sur le terrain, a cette fois déplacé des montagnes. Il a fait plier le destin et les lois du marché du foot, il réalise un atterrissage acrobatique sur Milan avec le risque de ne pas ouvrir son parachute à temps. »

« Le roi de Milan est de retour », écrit de son côté le Corriere dello Sport en retraçant le fil des événements. « L’Inter a signé un chef-d’œuvre et, après l’avoir vendu pour 115 millions il y a un été, a fait revenir Romelu Lukaku. L’attaquant est plus qu’un joueur, c’est un symbole. L’homme capable de remettre le Scudetto dans l’armoire à trophées des Nerazzurri après 11 ans. On aurait dit le caprice d’un champion, parti quelques mois auparavant, attiré par une offre inespérée et décidé à prendre sa revanche sur le club londonien. […] Lukaku a gravi une montagne de préjugés, il ne s’est pas arrêté devant ceux qui lui parlaient d’une opération impossible. Il a cousu lui-même son retour. »