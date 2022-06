Les Diables rouges vont conserver leur deuxième place au classement Fifa, derrière le Brésil

Les Diables rouges vont conserver la 2e place dans le classement Fifa va publier jeudi. Malgré leur défaite contre les Pays-Bas (1-4), leur partage au pays de Galles (1-1), et grâce à leurs deux victoires face à la Pologne (6-1 et 0-1) en Nations League, les hommes de Roberto Martinez ont conservé 1821 points (contre 1827 fin mars dans le précédent classement). Le Brésil, qui a retrouvé la 1re place au détriment de la Belgique dans le précédent ranking, restera N.1 avec 1837 points.

Bénéficiaire du nouveau classement, l’Argentine progresse d’une place et complète le top 3 (1770). Messi et ses équipiers dépassent la France, désormais quatrième (-1) après un début de campagne catastrophique en Nations League (deux partages et deux défaites) où elle est d’ores et déjà éliminée. L’Angleterre qui a signé un bilan aussi décevant que les champions du monde va demeurer cinquième. L’Espagne sixième (+1) dépasse l’Italie, septième (-1). Les Pays-Bas vont gagner deux places et occuper le 8e rang devant le Portugal neuvième (-1) et le Danemark qui retrouve le top 10 (+1).

Le pays de Galles va reculer d’une place (19e) et la Pologne rester 26e.