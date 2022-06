La tension monte entre la Russie et la Lituanie

Qualifiant d’« actes hostiles » les restrictions imposées par les autorités lituaniennes sur le transit par voie ferrée de marchandises frappées par les sanctions européennes en direction de Kaliningrad, Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, a déclaré, lors d’une visite dans cette enclave russe sur la Baltique, que « des mesures appropriées » seraient « adoptées prochainement » et qu’elles auraient « de sérieuses conséquences négatives pour la population de la Lituanie ».

Alors que les troupes russes accentuent leur progression dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, un responsable américain a annoncé à Washington que le ministre de la Justice des Etats-Unis, Merrick Garland, était en visite surprise à Kiev, où il doit discuter avec la procureure générale ukrainienne, Iryna Venediktova, des « efforts américains et internationaux pour aider l’Ukraine à identifier, appréhender et poursuivre les personnes impliquées dans des crimes de guerre et d’autres atrocités en Ukraine ».