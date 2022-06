Des absences mystérieuses? La santé de Vladimir Poutine fait de nouveau parler

Des bains dans du sang extrait des bois d’un daim sibérien. Des excréments collectés par de loyaux serviteurs pour éviter toute possibilité d’analyse. Des absences mystérieuses pour traitements médicaux. Les rumeurs sur la santé de Vladimir Poutine, 70 ans en octobre, sont sordides, sinistres et invérifiables.

L’enquête la plus approfondie sur la santé de Poutine a été publiée en avril par le site russophone Proekt, sur la base de sources ouvertes, pour conclure que les voyages ces dernières années du président dans sa datcha de Sotchi, sur les bords de la mer Noire, coïncidaient avec le déplacement d’une armada de médecins.

Parmi eux, un spécialiste du cancer de la thyroïde, Yevgeny Selivanov. Récemment, l’hebdomadaire Newsweek, citant des sources du renseignement américain, a affirmé qu’il avait été traité en avril pour un cancer au stade avancé. Le Conseil de sécurité national américain a démenti être à l’origine de ces informations.

Le chef des renseignements ukrainiens, le général Kyrylo Boudanov, a affirmé de son côté à Sky News que Poutine était atteint d’un cancer.

La seule et unique fois où le Kremlin a confirmé un problème de santé remonte à l’automne 2012, quand le leader russe a disparu de la scène publique et annulé des réunions. Le Kremlin avait alors évoqué un froissement musculaire et un journal russe avait fait état de problèmes de dos.