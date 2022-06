Le groupe Ploegsteert: des investissements judicieux

Le groupe Ploegsteert fabrique des matériaux de construction depuis plus de 100 ans et possède aujourd’hui quatre sites de production en Belgique, dont le plus ancien est la briqueterie de Ploegsteert. L’entreprise a adhéré aux premiers Accords de Branche, au début des années 2000, et a poursuivi jusqu’à présent son engagement en dépassant largement les objectifs du pacte. Au lieu des 8,4 % fixés, elle a par exemple amélioré son efficience énergétique de 18,7 % entre 2005 et 2021 sur son site de Ploegsteert. L’unité de production de Barry affichait quant à elle une amélioration de 27,4 %.