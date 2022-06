La Chambre reporte la remise des décorations de l’Ordre de Léopold II et de l’Ordre de Léopold

Le débat sur les décorations dure depuis un certain temps. Plusieurs partis estiment que le concept est dépassé. Le nom est également sensible : l’Ordre de Léopold II a été créé par le monarque controversé, à l’époque de l’Etat libre du Congo, fin du XIXe siècle, où des atrocités extrêmes ont été commises sous son règne. L’ancien représentant du CD&V, Eric Van Rompuy, a déclaré la semaine dernière qu’il « ne veut pas être l’homme qui est honoré dans l’Ordre d’un des plus grands tueurs de l’histoire », même s’il ne voulait pas nécessairement refuser la décoration. M. Van Rompuy a suggéré que l’Ordre porte dorénavant le nom du roi Baudouin.

Toute une série d’autres hommes politiques devaient recevoir une décoration dans l’Ordre de Léopold, fondé par Léopold Ier, le 30 juin. Ces cérémonies ont également été reportées pour l’instant. Parmi eux figurent la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR), les anciens ministres Maggie De Block (Open VLD) et Pieter De Crem (CD&V) et les députés Nahima Lanjri (CD&V) et Georges Dallemagne (Les Engagés). Veerle Heeren, qui a été membre de la Chambre des représentants pendant un certain temps et qui est suspendue de ses fonctions de bourgmestre de Saint-Trond jusqu’au 1er août parce qu’elle s’est fait vacciner, ainsi que son entourage, contre le coronavirus au début de l’année dernière, figure également sur la liste.