Un «début solide» pour le Standard, une «pression énorme» pour l’Union: les réactions des clubs sur le calendrier de D1A

« Nous avons droit à un match de prestige pour commencer la saison », a commenté Pierre Locht. « Nous avons vu par le passé que ce ne sont pas toujours les gros matches qui font la réussite d’une saison », a-t-il toutefois prévenu. « Mais cela nous obligera d’être directement dedans et c’est positif pour lancer une nouvelle dynamique », a ajouté le CEO du Standard.

Les clubs devront aussi s’adapter à une pause dans le championnat en raison de la Coupe du monde qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre. « Le staff devra se pencher là-dessus. Ce sera l’un des défis pour cette saison, il faudra être créatif », a encore souligné M. Locht.

Du côté de l’Union, le début de saison sera particulièrement chargé avec un premier match face à Saint-Trond le 23 juillet et le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (aller le 2/3 août et le retour prévu le 9 août). « Nous allons jouer autant de matches en trois mois que notre saison entière il y a deux ans (quand l’Union était alors en Division 1B, ndlr). La pression sera énorme, nous devrons jouer tous les trois jours et voyager en permanence. Ce sera nouveau pour nous », a confié Philippe Bormans, CEO de l’Union. « C’est un problème de luxe, mais ce ne sera pas à négliger », a-t-il précisé dans la foulée.

Pour Charleroi, l’objectif sera de « faire mieux que l’an dernier », a réagi Pierre-Yves Hendrickx, manager général du club. « Nous voulons continuer à titiller les grands clubs. »

Le Sporting affrontera Eupen à domicile le 23 juillet pour lancer sa saison. « C’est intéressant de commencer à domicile », a-t-il ajouté, sachant pertinemment bien qu’il faudra « se méfier de tout le monde », faisant référence au début de saison d’Eupen l’an dernier. Les Pandas occupaient alors la tête du championnat.