Colruyt, surgelés... de nombreux produits rappelés en magasin

Colruyt rappelle plusieurs produits en raison d’une erreur d’étiquetage.

Les produits en question sont les « farfalle aux tomates et poivrons », « farfalle au poulet et aux poivrons » de la marque Boni Selection et « salade de pâtes » de la boucherie. La date limite de consommation (DLC) mentionnée sur l’emballage de ces produits n’est pas correcte. Les produits peuvent être consommés en toute sécurité jusqu’au 29/6/2022, et non jusqu’au 29/7/2022 comme indiqué sur l’emballage. Les clients qui ont acheté ces produits ne doivent pas s’inquiéter de leur qualité, mais bien prêter attention à leur date de péremption.