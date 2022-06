Les sept secrets des couples qui durent

Blanche-Neige a sept nains, Barbe-Bleue sept épouses, le cristal sept boules, la sagesse sept piliers et les couples qui durent sept habitudes. Malgré les tracas et la routine de la vie quotidienne, il serait possible de vivre une vie de couple sans nuages. C’est le credo de l’homme d’affaires américain, décédé depuis dix ans, Stephen R. Covey, dont le livre Les 7 habitudes des couples qui durent vient d’être traduit en français aux éditions Mardaga et dans lequel l’auteur invite les lecteurs à prendre du recul et, par des exemples parlants et quelques exercices pratiques, à (re)faire de leurs relations une priorité.