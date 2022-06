Colruyt rappelle des produits: des pesticides décelés en trop grande quantité

Le groupe a cependant décidé, en concertation avec l’Afsca, de retirer le produit de la vente et invite les clients qui l’ont acheté à le ramener en magasin.

L’intitulé exact du produit est « Boni Selection Duo de salades Feuille de chêne » 125g. Sa date limite de consommation (DLC) est le 23/06/2022 et son numéro d’article est 29259. Il a été commercialisé entre le 17/06/2022 et le 21/06/2022 dans les magasins Colruyt de Belgique et du Luxembourg.