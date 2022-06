Coupe du monde 2022: voici les chances de titre de chaque pays, selon un «superordinateur»

Selon le « superordinateur » de la plateforme en ligne The Analyst, les Diables arrivent en 5e position du classement des équipes ayant le plus de chances de remporter le sacre mondial.

Qui sera sacré Champion du monde ? À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la plateforme en ligne « The Analyst » a tenté d’y répondre grâce à son « superordinateur », qui a réalisé un « modèle de prédiction du tournoi », sur base de différents facteurs, telles que les résultats récents des équipes, la difficulté des groupes et les possibles tirages au sort de chaque équipe pour aller jusqu’en finale.

Et selon leurs calculs, c’est… l’équipe de France qui a le plus de chances de se succéder à elle-même et de réaliser le deuxième doublé de l’histoire de la compétition, après le Brésil en 1958 et 1962. Avec 17.92 % de chance de victoire finale, les Bleus devancent le Brésil (15.73 %), l’Espagne (11.53 %) et l’Angleterre (8.03 %). Les Diables rouges arrivent eux en 5e position avec 7.90 % de chance de sacre mondial, alors que l’Arabie saoudite, le Costa Rica et le Cameroun sont les trois seuls pays qui n’ont aucune chance de titre.