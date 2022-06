Audiences radio: Vivacité détrône Nostalgie

Vivacité est désormais la première radio francophone, avec 15,37 % de parts de marché, selon les nouveaux résultats publiés mercredi par le Centre d’information sur les médias (CIM) et portant sur les quatre premiers mois de l’année. La radio de la RTBF détrône Nostalgie, qui a occupé une place de leader dans le paysage radiophonique francophone pendant plus de deux années consécutives.

« Ce qui est essentiel, c’est que sur l’ensemble de l’année, Nostalgie reste de loin la radio la plus écoutée par les Belges francophones. Cette nouvelle progression d’audience au-dessus de 15 % de parts de marché (12+) nous satisfait pleinement car elle confirme notre stratégie et la confiance des auditeurs. Je ne vais évidemment pas dire qu’on ne veut pas rester leader sur chaque vague, car ce serait manquer d’ambition. Mais doit-on se prendre la tête si ce n’est pas le cas pour un dixième de pourcent ? Je ne le pense pas et je reste confiant pour l’avenir », commente Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie.