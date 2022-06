Lego ouvre un grand centre de loisirs pour enfants à Bruxelles

Aux Docks, à Bruxelles, Lego a officiellement ouvert son « Discovery Centre » de 3.000 mètres carrés en présence de la presse et des VIP.

« Nous avons travaillé dur ces derniers mois pour faire du Lego Discovery Center l’endroit idéal pour jouer, explorer, créer et s’amuser ensemble. Pas moins de 6.600 heures ont été nécessaires pour construire la seule zone Mini World. Le Lego Discovery Centre Brussels est unique grâce à un certain nombre d’expériences inédites », a déclaré Michelle Hoeneveld, directrice générale du Lego Discovery Centre.

S’il existe déjà 27 Legolands dans le monde, celui-ci promet une expérience des plus immersives et est présenté comme le Legoland « next generation ».