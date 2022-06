Soldes en France: ce que les Belges doivent savoir pour éviter les arnaques

Comme le rappelle le site vie-publique.fr , « les commerçants peuvent solder uniquement des articles payés et proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes ». « En magasin, vous devez pouvoir identifier clairement quels sont les articles soldés et quels sont ceux qui ne bénéficient pas de réductions », précise-t-il encore. Par exemple, en magasin, il doit y avoir un étiquetage précis, ou encore une localisation des produits séparée, afin de s’assurer que le consommateur ne s‘y trompe pas.

Comment savoir si je fais vraiment une affaire ?

Il est obligatoire pour le commerçant de vendre des biens ayant subi « une réduction de prix par rapport au à leur prix de référence ». Depuis le 28 mai 2022, une directive européenne, « précise le mode de détermination du prix de référence par les professionnels ». Concrètement, lorsqu’un produit est en réduction, les commerçants sont tenus d’afficher le prix le plus bas pratiqué lors des 30 jours précédant les promotions, en magasin comme en ligne.

Il est strictement interdit d’augmenter le prix d’un produit juste avant les soldes pour faire croire au consommateur que la réduction dont il bénéficie est plus importante qu’elle ne l’est en réalité. En cas de non-respect de cette loi, le commerçant risque deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende pour pratique commerciale déloyale.

Par ailleurs, il est interdit « de ne pas appliquer les réductions de prix affichées en vitrine », dit encore service-public.fr, il s’agit là d’une pratique qualifiée de publicité mensongère.

De quelles garanties bénéficient les articles soldés ?

« Un article soldé bénéficie des mêmes garanties que tout autre article », rappelle la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) dans un dépliant. C’est pourquoi, « l’annonce « ni repris ni échangé » que l’on retrouve parfois en période de soldes ne dispense pas le commerçant d’échanger ou de rembourser l’article en cas de défauts de fabrication non apparents (vices cachés) ».

Concrètement, si vous avez acheté un article troué, déchiré, ou tâché, mais que vous ne vous en êtes pas rendu compte lors de l’achat, le commerçant doit vous le rembourser. En revanche, si vous vous êtes juste trompé de taille ou que vous regrettez votre achat, le commerçant n’est pas tenu, juridiquement, d’accepter un échange ou un remboursement, mais il peut choisir de le faire « à titre purement commercial ». Mais, précise encore la DGCCRF, « le commerçant est tenu d’appliquer toute disposition concernant l’échange ou le remboursement dont il a fait la publicité, sous quelque forme que ce soit ». En revanche, ce n’est pas parce qu’un article est soldé qu’il n’est pas garanti au même titre que les articles non soldés en ce qui concerne les défauts de fabrication.

Quelles règles sur internet ?

Que vous fassiez les soldes sur internet ou en magasin, les dates de soldes sont les mêmes, « quel que soit le lieu du siège de l’entreprise » précise le ministère de l’Économie.

Si vous êtes plutôt du genre à faire les soldes sur internet, sachez que les règles ne sont pas les mêmes. Il existe un délai de rétractation de 14 jours à partir de la date de réception du produit, et il est donc possible, durant ce délai, de se faire rembourser l’article acheté en soldes. Cela concerne « les cas d’achat par internet, par téléphone ou par voie postale (vente par le biais de catalogues imprimés reçu par La Poste) ou par f fax », explique service public. Il existe quelques exceptions, listées sur le site de service public, parmi lesquelles : les biens confectionnés à votre demande, biens ouverts et non retournables pour des raisons d’hygiène, ou encore des CD, DVD ou logiciels qui ont été ouverts.