Les zombies de Michel Hazanavicius débarquent à Bruxelles pour le Briff

C’est le temps des retrouvailles après deux ans de pandémie. Sans masque, sans test, avec des jauges à 100 %. Le Brussels International Film Festival aspire à cette cinquième édition sans entrave. Du coup, pour lancer les festivités et rendre hommage au cinéma par le cinéma, il embarque directement le public dans un délire absurde, celui de Michel Hazanavicius avec Coupez !, remake du film japonais Ne coupez pas !, lui-même tiré d’une pièce de théâtre intitulée Ghost in the Box . Une mise en abîme joyeuse du cinéma avec des têtes coupées, du sang à gogo et des zombies bavants.