Wimbledon: Yanina Wickmayer au 3e et dernier tour des qualifications, à un match d’un 13e tableau final

Yanina Wickmayer a rejoint le troisième et dernier tour des qualifications de Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem, mercredi à Londres.

L’Anversoise de 32 ans, 603e au classement WTA s’est imposée en deux sets 6-0, 6-3, et 50 minutes de jeu à peine, contre la Bulgare Isabella Shinikova (WTA 217). Au premier tour, la Belge s’était imposée 6-4, 7-6 (7/4) face à l’Autrichienne Julia Grabher, 141e mondiale et 13e tête de série du tableau de qualifications.

Wickmayer affrontera, pour une place dans le tableau final, la lauréate du match entre la Slovaque Rebecca Sramkova, 219e mondiale et 25 ans, et la Sud-Coréenne Su Jeong Jang, 158e à la WTA et 27 ans. Aucune des deux joueuses n’a déjà atteint le tableau final sur le gazon londonien.