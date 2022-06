Tour de France: Chris Froome, quadruple vainqueur de l’épreuve, sera bien au départ

«C’est formidable de prendre le départ de mon 10e Tour de France avec Israel-Premier Tech», a commenté Froome, 37 ans, qui tente de retrouver son niveau après sa grave chute survenue au Dauphiné en 2019. «J’ai travaillé exceptionnellement dur cette année et je suis impatient de donner le meilleur de moi-même. Nous avons un excellent groupe de coureurs et nous avons hâte que la bataille commence à Copenhague.»

Le leader de l’équipe sera le Danois Jakob Fuglsang, qui évoluera à domicile lors des trois premières étapes disputées au Danemark. «Ce sera une expérience unique pour moi», a souligné Fuglsang, qui se dit «prêt» après sa troisième place au Tour de Suisse et sa victoire au Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. «Je suis ici pour laisser ma trace sur la course et pas seulement pour être une autre paire de jambes dans le peloton.»

Israel-Premier Tech alignera aussi les Canadiens Michael Woods et Hugo Houle, le Sud-Africain Daryl Impey, l’Australien Simon Clarke, le Letton Krists Neilands et l’Israélien Omer Goldstein.

La formation Groupama-FDJ comptera, elle, sur les Français Thibaut Pinot et David Gaudu. Pinot, 32 ans, revient sur le Tour après avoir manqué l’édition 2021. Le Franc-Comtois retrouve des couleurs après des saisons difficiles, comme le témoigne sa victoire dans la 7e étape du Tour de Suisse. Gaudu, 25 ans, 11e l’an passé, a engrangé de la confiance avec une victoire d’étape au Critérium du Dauphiné.

Avec le Suisse Stefan Küng, champion d’Europe du contre-la-montre, la formation dispose d’un candidat au premier maillot jaune, attribué au terme d’un chrono de 13,2 km à Copenhague.