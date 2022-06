Podcast - La liste des métiers en pénurie en Wallonie s’allonge

Par Sandrine Puissant Publié le 22/06/2022 à 17:03 Temps de lecture: 1 min

Il y a 15 métiers en pénurie de plus qu’il y a un an. Le Forem, l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, vient de publier sa liste des postes difficiles ou impossibles à pourvoir. Il y en a presque 150. Personne ne correspond à ces postes. Nouvelle particularité cette année: ces pénuries concernent aussi largement le secteur horeca et cela accentue le problème. Pascal Lorent est journaliste politique. Il a analysé la liste pour nous.