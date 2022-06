Tadej Pogacar, le maître du cyclisme à l’ancienne... mais moderne

À quelques semaines de son épreuve phare, le Tour de France, Le Soir explore, cinq jours durant, les ingrédients qui rendent le cyclisme plus populaire que jamais. Autrefois voué aux gémonies, traînant une réputation sulfureuse, ce sport a réussi à se réinventer. À travers de nouveaux héros, Pogacar et Van Aert pour ne citer qu’eux. Mais aussi grâce à des parcours plus spectaculaires, le regain d’intérêt des (nouveaux) médias qui le mettent en scène comme jamais. Sans parler de l’hyper-professionnalisation qui règne désormais sur le peloton. Découvrez le quatrième épisode de notre série en cinq volets.