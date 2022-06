France: une secrétaire d’Etat visée par deux plaintes pour viol, une ancienne patiente témoigne Deux plaintes pour viol ont été déposées à l’encontre de Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’Etat chargée du Développement.

Nouvelles accusations de violences sexuelles à l’encontre d’un membre du gouvernement : une enquête a été ouverte après le dépôt de deux plaintes pour viol contre la secrétaire d’Etat chargée du Développement, et gynécologue de métier, Chrysoula Zacharopoulou.

La première plainte dénonçant des faits de viol a été déposée le 25 mai et l’enquête ouverte deux jours plus tard, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Paris, confirmant une information du magazine Marianne. Le parquet a ajouté qu’une deuxième plainte pour des faits de même nature avait été déposée le 16 juin.

Selon Marianne, les faits reprochés à Mme Zacharopoulou auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Pour la deuxième plainte, ils concerneraient une femme majeure, ajoute l’hebdomadaire en citant une source proche du dossier. L’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Une troisième femme, Jade (prénom modifié), aujourd’hui âgée de 26 ans et vivant en région parisienne, a raconté mercredi à l’AFP avoir consulté Mme Zacharopoulou pour des problèmes d’endométriose, dont cette gynécologue franco-grecque de 46 ans a fait sa spécialité.

Le rendez-vous, pris avec Mme Zacharopoulou pour sa renommée et parce que c’était une femme, s’est déroulé fin 2016 en présence d’un stagiaire médecin homme. Selon le récit de Jade, la gynécologue « a obligé son stagiaire à m’ausculter ». « Elle sentait que j’étais pas du tout à l’aise, lui n’était pas du tout à l’aise non plus, mon corps était fermé, bloqué, il le sentait », a décrit Jade.

« Ensuite, c’était à son tour à elle. Elle m’a dit, en me tutoyant : “Tu vas devoir ouvrir. Moi, je ne suis pas lui”. Elle essayait, essayait, elle n’était pas contente du tout, et moi j’étais très nerveuse, tendue et bloquée », a-t-elle affirmé.

La jeune femme a précisé ne pas se souvenir si la gynécologue avait recueilli son consentement avant de l’ausculter, comme le font aujourd’hui un nombre croissant de praticiens.

Jade, qui dit avoir vécu cet événement « au moins comme une agression sexuelle », n’a pas porté plainte à ce stade. « Je me disais que personne ne me croirait, mais aujourd’hui c’est différent », a-t-elle dit, en ajoutant qu’elle « hésite » à le faire.