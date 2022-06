Italie: le mouvement 5 étoiles en pleine implosion

Le Mouvement 5 étoiles du passé n’est plus. Suite à une inédite scission, cette formation politique, déchirée par d’épuisantes querelles internes et une douloureuse crise d’identité, vient de perdre plus d’une soixantaine de sénateurs et députés. Premier parti de la Péninsule aux dernières élections nationales de 2018, le M5S se retrouve ainsi moribond, broyé par les mêmes logiques politiques qu’il s’était fixé de détruire.

L’auteur du déchirement est l’actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, ancien chef du parti et l’un des visages les plus représentatifs de ce mouvement contestataire atypique. Peu avant 22 heures, ce mardi, Di Maio a, en effet, animé une conférence de presse improvisée dans un hôtel de la capitale pour annoncer son départ.