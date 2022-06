Le covid a fait exploser la demande d’antidépresseurs

A côté des séquelles physiques, le covid a profondément touché la santé mentale de la population, en particulier des plus jeunes. Le constat est partagé sur le plan international par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui vient d’appeler à une transformation profonde de la prise en charge des plus fragiles tandis que l’Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance) a fait le calcul : en Belgique, un jeune sur six souffre de troubles mentaux. L’Institut de Santé publique Sciensano a lui aussi fait état de cette réalité tout au long de la pandémie par l’intermédiaire de questionnaires en ligne mais on manquait jusqu’ici de données chiffrées pour objectiver le problème. Grâce à l’analyse des données de ses membres – 2,2 millions de personnes en Belgique – les Mutualités Libres nous livrent une cartographie inédite de la santé mentale en Belgique entre 2018 et 2020 et plus précisément sur 2020, année de chamboulement pandémique.