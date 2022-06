Habitats naturels: la Belgique parmi les pires élèves européens

La Belgique figurera en première ligne des efforts à réaliser pour restaurer les habitats naturels. Avec le Danemark, notre pays figure en effet à la dernière place d’un classement établi en 2020 par l’Agence européenne pour l’environnement. « Ces deux pays, notent l’Agence, présentent la part la plus faible d’habitats en bon état de conservation. Avec le Royaume-Uni, ils déclarent plus de 70 % d’habitats dans un mauvais état ». Pour la Belgique c’est même 80 % des 93 habitats considérés… Les habitats les plus atteints sont les prairies, les tourbières, les bas-marais alcalins et calcaires, note l’EEA.