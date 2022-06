Europe: plus de nature, moins de pesticides

Il faut d’urgence restaurer la nature ! Ce n’est pas la profession de foi d’un poète aux cheveux gras ou d’écolos en sandales de chanvre, c’est la Commission européenne qui alerte. Restaurer les écosystèmes endommagés, dit-elle, est essentiel à la préservation de notre prospérité et de notre bien-être, à la lutte contre le changement climatique, à la sécurité alimentaire de l’Europe, à la santé mentale et physique des populations. Les législations existantes, mises en œuvre tant bien que mal par les Etats membres (le réseau Natura 2000, les directives « Oiseaux » et « Habitats »), n’ont pas atteint l’objectif fixé : enrayer la dégradation de la biodiversité en Europe. Hors des zones protégées, elle se poursuit. La Commission va donc plus loin en proposant aux Vingt-Sept une contrainte légale : en 2030, au moins 20 % de la surface terrestre et maritime en Europe devront faire l’objet de mesures de restauration. En 2050, ce devra être le cas pour tous les écosystèmes qui en ont besoin.