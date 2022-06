Enseignement: que faire face aux élèves turbulents?

Des jeunes turbulents, cela a toujours existé, même dans ma jeunesse », explique Mario Messineo, directeur d’une école du fondamental à Trooz. « On constate cependant que les faits de violence verbale et/ou physique, que l’on constatait dans le secondaire, ont tendance à se produire aussi en primaire. Et, surtout le fait que cela perdure via les réseaux sociaux. On a donc mis en place une sensibilisation des 5e et 6e primaires sur les dangers d’internet au cours d’informatique. Pour le reste, comme on est encore une école de village où tout le monde se connaît, on pratique beaucoup le dialogue. J’ai donc plutôt tendance à donner une fiche de réflexion aux enfants, qu’ils doivent compléter pour le lendemain. Comme cela les parents sont tenus au courant des faits commis, avec contre-signature de l’enfant, de l’enseignant et de la direction par rapport à ce travail de réflexion.