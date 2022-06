Inquiétude après la présentation du calendrier la saison 2022-2023 de la D1A

Le calendrier le plus difficile jusqu’à présent », a commenté mercredi Nils Van Brantegem, responsable du calendrier de la Pro League, lors de la présentation du nouveau calendrier pour la saison 2022-2023. Entre la Coupe du monde à l’automne au Qatar et les compétitions européennes, il n’y a plus beaucoup de possibilités en cas de report de matches. « Nous avons atteint les limites de notre calendrier. En cas d’hiver rigoureux, nous aurons des soucis », a-t-il ajouté après la présentation.

« La Coupe du monde au Qatar tombe au pire moment possible. J’aurais de loin préféré que ce soit en janvier, ce qui serait mieux en termes de conditions climatiques. Mais nous devons vivre avec », a souligné M. Van Brantegem. Il n’y a d’ailleurs pas que la Coupe du monde qui a causé des problèmes au responsable du calendrier. « Les matches européens s’enchaînent, il n’y a pratiquement pas de repos entre les matches de qualification et les phases de groupe. »