Grèves chez Brussels Airlines et Ryanair: les raisons du blocage

Ça commence de manière tendue ! L’appel à la grève lancé par les syndicats pour pilotes et personnel de cabine (hôtesses et stewards) chez Brussels Airlines débute ce jeudi. Une manifestation est prévue tôt matin à l’un des accès des équipages dans l’aéroport. La CNE a déposé une plainte à l’Inspection sociale pour entrave au droit de grève. Elle estime qu’intentionnellement, la compagnie avait mis des équipages qui avaient déclaré leur intention de participer à la grève sur des vols longs courriers, les empêchant ainsi d’être présents ce jeudi. Le syndicat s’y est opposé, argumentant que le droit de grève intègre celui d’y participer, donc d’être présent lors du jour de non-travail. Les équipages auraient été transférés vers des vols « tardifs », qui rentreront tard la nuit de mercredi à jeudi et pour lesquels ce sera plus pénible de participer aux manifestations dès potron-minet.