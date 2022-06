Accueil des réfugiés ukrainiens: pourquoi ça part en vrille

J’ai vécu une belle expérience humaine mais il est hors de question que j’accueille à nouveau une famille ukrainienne chez moi. » Alexandra, bruxelloise et mère de trois enfants considère qu’elle a fait sa part. Elle a aussi le sentiment de s’être fait un peu avoir. « On a eu énormément de chance d’arriver à trouver un logement pour la mère et sa fille de huit ans que j’hébergeais. J’ai envoyé une bouteille à la mer sur Facebook et une association m’a aidée. Au niveau des pouvoirs locaux, on m’a dit qu’il n’y avait aucune possibilité. C’était vraiment la galère. »