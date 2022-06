Dans les décorations aussi, Léopold II devient indésirable

Léopold II devient décidément un ancien roi bien encombrant… Philippe lui-même a exprimé, voici deux ans déjà, « ses plus profonds regrets » pour les « actes de violence » et les « souffrances » infligés alors au Congo. Des regrets répétés voici quelques jours à Kinshasa et appuyés par le Premier ministre De Croo. Alors recevoir une décoration au nom du deuxième roi des Belges, ce n’est plus tendance. Voilà pourquoi une cérémonie d’ordinaire assez discrète fait du bruit depuis quelques jours.