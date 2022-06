Décès: Yves Coppens avait découvert Lucy, une lointaine cousine de l’homme

C’était en 1974, il y a presque un demi-siècle. Mais qu’est-ce qu’un demi-siècle dans le long cheminement accompli par l’homme depuis ses origines. Quelques lignes à peine dans l’histoire du monde.

Yves Coppens et une équipe internationale de chercheurs ont découvert cette année-là Lucy que l’on a prise d’abord pour « la grand-mère de l’humanité » avant de la rétrograder finalement au titre plus modeste de cousine du genre humain. Ce fossile appartenant à l’espèce éteinte Australopithecus Afarensis a été trouvé dans la dépression de l’Afar (nord-est de l’Ethiopie). Il a reçu le nom de « Lucy » en référence au Lucy in the sky with diamonds des Beatles.