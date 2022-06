Maxime Prévot élu par 81,7% à la présidence des Engagés

Le suspense ne portait que sur le chiffre. Car personne n’imaginait, au sein du parti et même en dehors, que le Bruxellois Marc-Antoine Mathijsen puisse l’emporter face au président sortant et populaire bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, seul à avoir fait monter les centristes dans sa circonscription aux dernières élections. D’autant que le challenger est pour le moins versatile : après la transformation du PSC en CDH, il avait quitté le parti pour fonder avec d’autres le CDF (chrétiens-démocrates francophones, dissous en 2013) puis était revenu au CDH, avant de le quitter pour le MR, puis revenir encore et vouloir donc présider aux Engagés.

Reste que l’homme, décidé à rétablir la référence chrétienne, qui a disparu du nouveau manifeste des Engagés, jouait sur une corde toujours sensible chez les anciens sociaux-chrétiens. Et il en a séduit 18,3 % tout de même. Cela n’a évidemment pas suffi. Mais c’est un signal à Maxime Prévot malgré tout, quant à l’importance accordée aux racines chrétiennes par pas mal de militants encore. Alors que lui a voulu reléguer les convictions religieuses à la sphère privée uniquement. « Il y a une petite surprise », admet un ténor du parti. « Il y a quand même un signal. »