Un départ dans le staff du Standard: Will Still quitte officiellement le club liégeois

Comme nous vous l’avions annoncé, Will Still ne sera pas l’entraîneur principal de l’équipe des U23 du Standard. L’ancien T2 du Stade de Reims, revenu en octobre 2021 à Sclessin pour être le T2 de Luka Elsner, a décidé de quitter le Standard, trouvant le projet trop flou et estimant que l’équipe B du Standard ne pourrait jouer que le bas de tableau en Division 1B (Challenger Pro League).

Les deux parties ont mis mercredi un terme à leur collaboration. Will Still peut rentrer à Reims, où il est très apprécié, mai a aussi plusieurs contacts en Belgique. D.S.