Felice Mazzù dévoile ses ambitions avec le Sporting d’Anderlecht: «Le projet est simple, gagner des titres»

Intronisé successeur de Vincent Kompany il y a quelques semaines, Felice Mazzù a fait sa première interview via les canaux du Sporting d’Anderlecht. Dans une interview policée et forcément sans question polémique, l’entraîneur carolo a indiqué qu’il avait été très touché d’avoir été contacté par les dirigeants mauves peu avant la fin des « Champions Playoffs ». « Lorsqu’Anderlecht vous propose d’être T1, c’est difficile de refuser », avance-t-il. « Je ressens beaucoup de fierté par rapport à la reconnaissance de mon parcours mais aussi d’être dans un club qui a gagné autant de titres dans le pays. Je suis dans un club connu en Europe et dans le monde. »

Des propos ô combien respectueux alors que les supporters du Sporting – ils ne sont pas tous heureux de le voir débarquer alors que Vincent Kompany a été prié d’aller voir ailleurs – l’attendent au tournant sur le jeu proposé. « Je vais devoir m’adapter pour respecter la culture du club », sait l’ancien coach de Charleroi, le Racing Genk et l’Union Saint-Gilloise. « Au haut niveau, chaque entraîneur développe une philosophie en fonction de ses convictions, de son expérience et de son passé. Ma philosophie de jeu dépend toujours des joueurs de mon noyau mais également de la culture du club. Ici, il faut jouer offensivement pour que les supporters puissent s’y retrouver. On aura un jeu offensif. De la saison dernière, je veux garder la possession du ballon, la qualité technique et les mouvements. Tout en ajoutant de la verticalité et de la profondeur. »