Bruxelles: importants retards de paiement des allocations loyers

Une réforme du gouvernement bruxellois simplifie et améliore le système d’allocations loyers. Plus de 10.000 ménages attendent, depuis sept mois, de bénéficier des montants prévus.

Les allocations loyers n’ont jamais constitué un franc succès à Bruxelles. Le mécanisme régional vise à aider un public précarisé à payer son logement. Il a toujours pâti d’une législation complexe et de conditions restrictives. L’an dernier, seuls 400 ménages ont ainsi bénéficié d’un montant mensuel entre 108 et 162 euros. Depuis le début de la législature, le logement constitue une priorité absolue du gouvernement bruxellois. Dans le cadre de son plan d’urgence logement, la secrétaire d’Etat compétente Nawal Ben Hamou (PS) a donc lancé une réforme de ce système d’allocations loyers. Elle a considérablement simplifié les conditions d’octroi. Elle a rehaussé le montant à 180 euros et élargi largement le public bénéficiaire. Quelque 12.500 ménages entrent désormais en ligne de compte. Annoncée en octobre dernier, la réforme tarde toutefois à trouver son rythme de croisière. Seules 1.303 personnes ont ainsi reçu un paiement le jeudi 16 juin. C’est-à-dire moins de 10 % du public cible.