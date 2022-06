D1A: un calendrier qui ne laisse ni répit ni marge de manœuvre

Les calendriers pour la saison 2022-2023 ont été dévoilés ce mercredi : les trois coups de la compétition seront donnés le 22 juillet prochain (Standard –Gand) pour un exercice de longue haleine avec un dernier match possible le… 11 juin 2023.

Sans préjuger de la qualité des prestations produites les prochains mois sur les pelouses belges de l’élite, la saison 2022-2023 promet d’être disputée avec trois descendants directs (qui seront remplacés par un seul montant de « Challenger Pro League » pour permettre de revenir à 16 équipes). La nouvelle saison verra également l’entrée en vigueur du nouveau plan de sécurité (le CEO de la Pro League Lorin Parys a confirmé que la possibilité administrative d’infliger jusqu’à… 25 ans d’interdiction de stade pour les récidivistes était désormais d’application) et de nouvelles possibilités technologiques apportées par le partenaire TV Eleven Sport (streaming sur Instagram et TikTok, test de connectivité 5G à l’occasion de la Supercoupe, emploi où c’est possible de la « spider cam » figurent sur les tablettes).